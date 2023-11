Stiri pe aceeasi tema

- La datele de 8 și 9 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Harghita, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Harghita, au documentat, in doua cauze, activitatea infracționala…

- In cursul zilei de astazi, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava pun in aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliara, in județele…

- Politistii si procurorii au descoperit, in zona rurala a judetului Timis, o cultura de canabis, care se intindea pe o suprafata de patru mii de metri patrati si care se afla intr-o zona cu vegetatie deasa, in apropierea unui rau. Cultura era supravegheata cu camere video, atat pentru identificarea unor…

- PERCHEZIȚII LA TRAFICANȚI DE DROGURI, la data de 26 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Dambovița, efectueaza 8 percheziții…

- In cursul zilei de astazi, 26 septembrie 2023, polițiștii brigazilor de combatere a criminalitații organizate Suceava, Pitești și ai Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism…

- Poliția Suceava a transmis ca in cursul zilei de marți, 26 septembrie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, efectueaza cinci percheziții…

- Politistii din Galati au retinut trei persoane asupra catora au fost gasite 30 de kg de droguri de mare risc, de tip Cristal, in valoare de 600 de mii de euro, captura fiind cea mai mare de pana acum.Conform IPJ Galati, in urma activitatilor investigative si de cercetare efectuate intr-un dosar penal…