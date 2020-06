Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a dezvaluit, in platoul Antena 3, ca pana in acest moment au fost testati 371.000 de romani si au fost efectuate 610.000 de teste. Declarația a fost facuta in ajunul dezbaterii moțiunii simple de cenzura ce il privește. Luni seara, ministrul a facut un tur al televiziunilor,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca va semna, marti, un ordin de ministru prin care pacientii Covid-19 asimptomatici vor fi izolati acasa, insa doar dupa 10 zile de spitalizare, transmite Agerpres. Cu o zi inainte, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București a aratat ca…

- Ministrii apararii din statele NATO au convenit joi asupra unui plan de actiune in cazul unui al doilea val de infectii de COVID-19, in contextul in care alianta militara incearca sa arate cum isi poate aduce contributia in timpul crizei sanitare, relateaza joi agentia DPA, preluata de Agerpres. Cele…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat miercuri seara, la Digi24, ca nu a discutat cu liderul PSD Marcel Ciolacu despre prelungirea starii de alerta, dar ca discuțiile cu Raed Arafat nu au ajuns la nicio concluzie. La randul sau, șeful DSU a explicat ca discuțiile „urmeaza sa se poarte la alt…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, sambata, ca la momentul aparitiei unui vaccin anti-COVID nu va putea fi introdusa masura obligativitatii vaccinarii, ci doar recomandarea efectuarii acestuia, transmite Agerpres. “Am trecut printr-un prim moment al pandemiei, poate vom trece si prin al doilea.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Targu Mures, ca la nivelul Spitalului Judetean Timisoara are loc o ancheta interna dupa ce seful Institutului Oncogen, Virgil Paunescu, a anuntat ca si-a administrat un vaccin neomologat impotriva noului coronavirusului. „Este o ancheta interna…

- Medicii militari au preluat, miercuri, conducerea spitalului județean din Deva, așa cum s-a intamplat la Suceava. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, ca Spitalul Județean ramane spital COVID, acolo fiind, in prezent, 111 pacienți, din care 85 sunt confirmați cu noul coronavirus. Pacienții…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti, la Brasov, ca la Spitalul Judetean de la Deva s-ar putea numi un management militar, existand o discutie in acest sens, in contextul demisiilor din partea managerului si directorului medical de la aceasta unitate spitaliceasca, transmite agerpres.ro.…