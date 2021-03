Stiri pe aceeasi tema

- Sute de demnitari și oameni de afaceri au luat credite pe ochi frumoși! Și nici nu au mai dat banii inapoi! Inființata in 1968, Banca Romana pentru Comerț exterior a rulat peste 245 de miliarde de dolari. Evenimentele din Decembrie 1989 a prins Bancorex cu rezerve de un miliard de dolari, iar privilegiații…

- De 30 de ani, istoria se repeta iar tragediile din spitalele romanești se țin lanț.Cu salarii marite substanțial in 2018, sistemul sanitar romanesc nu reușește sa iasa la liman.Numirile politice, șmecherii care capușeaza achizițiile publice, infecțiile nosocomiale din spitale , cladirile vechi, fara…

- Cum a fost ingropat unul din cele mai mari dosare de corupție din Romania! Retehnologizarea de la Porțile de Fier. De aici a pornit totul. Deși Consiliul Concurenței i-a investigat pe baieții destepți, DNA a mers pana in cele mai ascunse cotloane, totul a fost in zadar. Hidroelectrica a caștigat procesele…

- De la banii pentru Dacii pana la reclama cu Brancusi, singura banca de stat a fost mereu in atentia presei, dar mai ales a politicienilor.Cum a luat Ioana Basescu un credit urias de la CEC Bank. De ce a vrut Ponta sa-l schimbe pe Radu Ghetea. A intervenit fostul presedinte sa nu fie schimbat? Ce salarii…

- De ce nu are Romania o banca de plasma? Cine blocheaza acest proiect si ce interese sunt in piata farma? Mafia sangelui se joaca cu sanatatea romanilor si face bani grei pe suferinta lor. Ce legatura are actualul ministru al sanatatii cu scandalul plasmei? Cum de reprezentantii firmelor care importa…

- Anca Alexandrescu: Asa cum ati vazut, Realitatea Plus a pornit un demers jurnalistic pentru descoperirea unor ite, la Culisele statului paralel. Nu vreau neaparat sa vorbesc cu dvs despre asta, dar numele dvs a fost atat de des amintit, cel putin in interviul cu procurorul Mircea Negulescu, incat cred…