Stiri pe aceeasi tema

- Unirea de la 24 ianuarie 1859 ar trebui sa fie trecuta in istorie cu litere mari. Ea a pregatit apariția Romaniei. Este ceea ce ne spune Cristian Matache, senior editor al publicației PUTEREA, in interviul de la Dialogurile puterii. Va invitam sa urmariți, incepand cu ora 19.00, interviul acordat de…

- Luminița Ciocan, lector la Facultatea de Jurnalism Hyperion , a vorbit la Dialogurile Puterii despre schimbarile ce au loc in mass media actuala. Luminița Ciocan susține ca in presa de azi a disparut intr o mare masura capacitatea sa de a scormoni dupa detalii care la un moment dat pot sa scoata la…

- Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a vorbit la podcastul „Dialogurile Puterii” despre pasajele rutiere pietonale. Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor , Ionel Irinel Scrioșteanu, a vorbit la podcastul ”Dialogurile Puterii,…

- Ionel Irinel Scrioșteanu, secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, vorbește la podcastul „Dialogurile Puterii” despre modul in care ar putea fi rezolvata problema traficului in Capitala și in jurul sau. In opinia lui, drumurile radiale ar putea fi soluția salvatoare.…

- Intr-un nou podcast Dialogurilor Puterii, veți putea urmari un interviu exclusiv cu Ionel Irinel Scriosteanu, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Daca vreți sa aflați termenele de finalizare pentru fiecare lot in parte din A0, autostrada București, urmariți interviul…

- Specialistul in comunicare Laura Dragomir ne dezvaluie la Dialogurile Puterii cateva din secretele reușitei in acest domeniu. Discutam, insa, și despre putere și imagine, care se aplica nu doar politicienilor, ci tuturor, indiferent de statut, varsta sau de perspective. Laura Dragomir atrage atenția…

- Romanii din diaspora, care vor sa se intoarca in țara se pot inscrie in programul ROUNIT. Prin intermediul acestui program, aceștia iși pot gasi un loc de munca cat mai aproape de locul in care s-au nascut. In cadrul podcastului Dialogurile Puterii , Eugen Terteleac, președintele Asociației Romanilor…

- In Romania, angajații de la ministerele care lucreaza cu fonduri europene primesc sporuri și prime consistente la salarii, indiferent daca proiectele se finalizeaza sau nu. Avocatul Augustin Draghiceanu Babaneacșa declara la „Dialogurile Puterii” ca mai degraba ar trebui sa fie sancționați, din moment…