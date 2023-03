Culisele jocurilor politice pentru rotativă și 2024 EXCLUSIV Alianța PSD-PNL va merge șnur și dupa rotativa din aceasta primavara-vara, chiar daca exista multe nemulțumiri la nivelul organizațiilor județene din ambele partide. Firea-premier, Ciolacu-primarul Capitalei, Ciuca-președinte La ora actuala, tandemul Nicolae Ciuca-Marcel Ciolacu pare de neclintit, ceea ce face ca alianța de guvernare sa reziste cel puțin pana la alegerile de anul viitor. Potrivit informațiilor noastre, PSD nu va prelua guvernarea de la PNL pentru 25 mai 2023, ci in ultima saptamana a lunii iunie 2023, adica inainte de inceperea vacanței parlamentare de vara. Insa, noul premier… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

