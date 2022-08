Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi nu mai are nicio „piedica” și ar putea fi numit in cateva ore antrenor la Universitatea Craiova. Clubul patronat de Mihai Rotaru a anunțat oficial desparțirea de Laszlo Balint , un tehnician adus acum doua luni. Gigi Becali a declarat ca fostul internațional i-a confirmat ca va prealua formația…

- Antrenorul Universitații Craiova, Laszlo Balint, a transmis ca mai are nevoie de jucatori, pentru ca echipa olteana este angrenata in Conference League. ”Nu știu daca vine Ișfan, dar e nevoie de jucatori. Știu ca oamenii din conducere se preocupa de asta, sunt discuții. Echipa e angrenata pe doua fronturi,…

- Universitatea Craiova nu a intregistrat nicio victorie in noul sezon, oltenii inregistrand trei egaluri pana acum. Finanțatotul echipei craiovene, Mihai Rotaru, i-a criticat pe jucatorii antrenați de Laszlo Balint pentru lipsa de atitudine. „O sa ma refer la ce se intampla la noi. E clar ca sunt jucatori…

- Mijlocașii centrali Ionuț Vina (27 de ani) și Dan Nistor (34) au fost excluși astazi din lotul CS Universitații Craiova. CSU Craiova n-a avut parte de un debut stralucit de sezon, bifand 3 egaluri in primele 3 partide, fara sa intalneasca vreun adversar redutabil: 2-2 vs. Sepsi, 1-1 vs. Vllaznia, 1-1…

- CS Universitatea Craiova și Sepsi au remizat, scor 2-2, in prima runda a noului sezonv din Liga 1. Laszlo Balint (43 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, așteapta intariri in zilele urmatoare. Debutul lui Laszlo Balint pe banca celor de la CSU Craiova nu a fost cel dorit. Antrenorul…

- Universitatea Craiova a terminat sezonul trecut al Ligii 1 pe locul trei, iar in acest sezon președintele Sorin Carțu iși propune mult mai mult. Noul tehnician venit in Banie in locul lui Reghecampf, Laszlo Balint, are ca obiectiv caștigarea campionatului, dar și un parcurs cat mai lung in Conference…

- Deși parea doar o chestiune de timp pana cand sa semneze cu Universitatea Craiova , Mirel Radoi a ramas pe locul 2. Finanțatorul Științei, Mihai Rotaru, l-a ales pe brașoveanul Laszlo Balint sa ocupe postul lui Laurențiu Reghecampf , fapt care a starnit multa suparare in Banie. Anunțul va fi facut incursul…

- Mirel Radoi (41 de ani) ii transmite lui Mihai Rotaru, principalul acționar de la CSU Craiova: „Daca un club imi indeplinește condițiile, sunt deschis sa accept propunerea”. Duminica seara, CS Universitatea Craiova a anunțat desparțirea de antrenorul Laurențiu Reghecampf. Principalul favorit pentru…