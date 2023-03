Cantecul „Doina Rock’N’Roll” al trupei „Cuibul” din Chișinau implinește 30 de ani! Acum, Cuibul & Zdob si Zdub lanseaza noua varianta a piesei. „Doina Rock’N’Roll” este imnul primei jumatați a anilor ’90, care a crescut o intreaga generație de muzicieni din Republica Moldova. Piesa a marcat creația multor trupe, inclusiv pe cea a „Zdob și Zdub”, iar acum, dupa 30 de ani, cele doua trupe au decis sa inregistreze aceasta piesa impreuna. In anii ’90, „Cuibul” avea o secțiune de instrumente de suflat, iar „Zdob și Zdub” iși incepea activitatea in calitate de trupa de chitara hardcore. In prezent,…