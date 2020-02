Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 13 Ianuarie 2020 la ora 18:48:28 ora locala a Romaniei s a produs in Zoan Seismica Vrancea, Vranceaa un cutremur cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 146km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 71km E de Brasov, 90km NE de Ploiesti, 103km S de Bacau, 121km V de Galati,…

- A 3.2 Richter scale degree earthquake occurred on Sunday morning at 4:58, Romania's time, in the Vrancea seismic area, Vrancea County, according to the information released on the website of the National Institute of Research and Development for Earth Physics (INCDFP).The earthquake occurred…

- Un cutremur s-a produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, magnitudinea seismului fiind de 3,2 pe scara Richter.”In ziua de 05 Ianuarie 2020 la ora 04:58:13 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 99km”,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 1:42, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 113 kilometri, iar epicentrul s-a aflat…

- In aceasta noapte, la ora 01:42, ora locala a Romaniei, s a produs, in judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea ml 3.7, la adancimea de 113km.Epicentrul a fost localizat la 68 km E de Brasov, 83 km NE de Ploiesti, 110 km S de Bacau, 123 km V de Braila, 123 km V de Galati, 135 km N de Bucuresti, 153…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri, in județul Covasna. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 12.49, la o adancime de 67 km. Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 49 km N de Brasov, 101 km SV de…

- Un seism cu magnitudinea 3.2 grade a avut loc in acesta noapte, la ora 23.38, in judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Conform aceleiasi surse cutremurul a avut hipocentrul la 131 km adancime.Epicentrul a fost localizat in apropierea urmatoarelor…

- Inca un cutremur s-a produs marți dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Seismul a avut 3,4 grade.Seismul s-a produs la ora 9.18, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremurul a avut magnitudinea de 3.4 grade și s-a produs la adancimea de 170 de kilometri. Radu…