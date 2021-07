Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a acuzat vineri Statele Unite ca se afla in spatele protestelor antiguvernamentale fara precedent din Cuba si a sustinut ca SUA sunt un ''stat esuat'', dupa ce presedintele american Joe Biden a descris tara condusa de comunisti drept un ''stat esuat'' care ''isi…

- Presedintele SUA a solicitat, luni, regimului cubanez ”sa asculte poporul si apelul sau vibrant la libertate”, la o zi dupa manifestatiile istorice de pe insula, potrivit AFP. ”Statele Unite cer regimului cubanez sa-si asculte poporul si sa raspunda nevoilor lui in acest moment crucial”, a afirmat Joe…

- Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, acuza Washingtonul ca vrea sa provoace „tulburari sociale”, dupa ce președintele american Joe Biden a cerut regimului de la Havana sa-și asculte poporul. Moscova, la randul ei, transmite ca se impotrivește oricarui „amestec strain” in afacerile interne ale unui…

- Seful diplomatiei israeliene Yair Lapid a inaugurat marti in Emiratele Arabe Unite (EAU) prima ambasada a Israelului in zona Golfului, in cadrul unei vizite oficiale inedite pentru un ministru al statului evreu dupa normalizarea relatiilor, transmite AFP. La ceremonia inaugurarii ambasadei Israelului…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a aparat, in plenul Parlamentului European, ratificarea si punerea in practica ale acordului privind dialogul politic cu Cuba, dupa ce un e-mail scurs in presa a sugerat o apropiere intre unii eurodeputati socialisti si regimul de la Havana, transmite miercuri…

- Aproximativ 50 de persoane au fost arestate sâmbata la Helsinki în timpul unei manifestații împotriva masurilor luate de guvernul finlandez în contextul pandemiei de COVID-19, a anuntat politia pe Twitter, scrie Agerpres.Manifestatia, care a reunit pâna la 300 de persoane…

- Seful unei platforme de tranzactionare a criptomonedelor din Turcia ar fi fugit din tara cu fonduri ale investitorilor de 2 miliarde de dolari; autoritatile au arestat zeci de persoane. Thodex a anuntat ca activitatea platformei a fost ”oprita temporar” pentru a rezolva problema ”fluctuatiei anormale…

- E un razboi fara precedent in interiorul Poliției Romane! Șefii de structuri se bat intrei ei, in instanța. Unul dintre cei care sunt implicați in razboi este și șeful Poliției Capitalei, Bogdan Berechet.Mai precis, șeful Poliției Capitalei și alți șefi de structuri se ataca... Citește AICI mai multe…