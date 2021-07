Cuba neagă orice "explozie socială" după manifestaţii Autoritatile cubaneze au negat marti orice "explozie sociala" in Cuba dupa manifestatii fara precedent impotriva guvernului, care s-au soldat cu un deces si aproximativ 100 de arestari, comenteaza AFP. "La 11 iulie, nu a fost nicio explozie sociala in Cuba, nu a existat niciuna datorita vointei poporului nostru si a sprijinului poporului nostru pentru revolutie si guvernul sau", a declarat ministrul de externe, Bruno Rodriguez, intr-o conferinta de presa. Acestea au fost "tulburari la o scara foarte limitata", a adaugat el, subliniind ca "tara este in conditii complet normale". La fel ca presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Explozia a avut loc in jurul orei 6:30, ora locala, in Shiyan, din provincia Hubei, potrivit autoritatilor locale. Shiyan are o populatie de peste 3 milioane de oameni. Autoritatile au salvat mai mult de 100 de persoane din daramaturi, inclusiv 37 de persoane cu rani grave, potrivit presei de stat CCTV,…

- O explozie puternica a avut loc la o uzina ce produce polisilicon din China. Pe langa fumul degajat, explozia ar putea afecta și mai grav criza de semiconductori de la nivelul intregii planete.Explozia a fost semnalata la unul dintre reactoarele uzinei chimice. Presa internationala a relatat ca acolo…

- Autoritațile iraniene au arestat un barbat din China, pentru ca ar fi postat fotografii cu femei pe care le-a intalnit in Iran, pe rețelele sociale, fara consimțamantul acestora, relateaza Reuters. Chinezul se laudase pe internet ca a cunoscut mai multe femei de origine iraniana in vizita sa.

- Primarul metropolei Istanbul, Ekrem Imamoglu, se confrunta cu proceduri judiciare pentru declaratiile pe care le-a facut in legatura cu alegerile municipale din 2019, transmite dpa. Imamoglu, membru al principalului partid de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP), este acuzat ca a insultat…

- ”Din punctul de vedere al Ministerului Muncii, PNRR inseamna o alocare de 368 de milioane de euro pentru reforme in domeniul muncii si protectiei sociale. Pentru reforma sistemului de pensii, prin crearea unui nou cadru legal echitabil, predictibil si sustenabil, se aloca 100 de milioane euro. Acesti…

- Belarusul a declarat luni ca o amenintare cu bomba a grupului militant palestinian Hamas a determinat redirectionarea unui avion de pasageri catre Minsk, unde autoritatile au arestat un jurnalist disident aflat la bord. Autoritatile din Belarus au venit luni cu explicatia ca avionul Ryanair, deturnat…

- Un pachet minim de servicii de care vor beneficia copiii si familiile vulnerabile. Asta ar urma sa prevada un proiect de lege pe care ministrul Muncii vrea sa-l promoveze. Autoritatile au constatat ca aceste categorii sociale sunt printre cele mai vulnerabile „Vom stabili tot prin lege un pachet minim…

- Craiovenii care și-au gasit un adapost in Valea Șarpelui nu pot fi ajutați de primarie. Autoritațile spun ca aceștia s-au aciuat in aceasta zona fara „forme legale”. Stau de 30 de ani in zona Valea Șarpelui, pe un teren situat intre Tancodrom, Cimitirul Nord si calea ferata. Și-au incropit aici locuințe…