Stiri pe aceeasi tema

- In cateva zile, niciun membru al familiei Castro nu va mai fi la putere in Cuba: congresul Partidului Comunist, care incepe vineri, va pune capat celor sase decenii de "regim fratesc" care lasa locul unei noi generatii, comenteaza vineri AFP, conform AGERPRES. Dupa moartea lui Fidel Castro, in 2016,…

- Guvernul cubanez l-a inlocuit joi in functia de ministru al fortelor armate revolutionare pe generalul intrat in istorie Leopoldo Cintra Frias, 79 de ani, cu un alt general veteran, Alvaro Lopez Miera, 77 de ani, cu o zi inainte de congresul Partidului comunist, noteaza AFP preluat de agerpres. Potrivit…

- Premierul Florin Cițu ar fi fost extrem de nemulțumit de Vlad Voiculescu, iar decizia demiterii era una luata cu mult timp inainte, ne-au precizat surse apropiate Guvernului. Florin Cițu le-ar fi marturisit liberalilor ca a ramas ”șocat”, in momentul in care a vazut ca a fost publicat Ordinul…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a avut luni o discuție contondenta cu consilierii locali PNL, intr-o ședința de Consiliu Local cu ușile inchise, au relatat surse participante la ședința pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Scandalul este in toi la Primaria Sectorului 1, dupa ce edilul a pus in…

- Greva de la metrou a incetat, trenurile si-au reluat circulatia normala sambata, la ora 22.00, dar scandalul este departe de a fi stins. Ministrul Catalin Drula le cere scuze bucureștenilor pentru ca zeci de miniștri ai Transporturilor „au lasat sa se formeze un buboi enorm, o mafie la metrou” și are…

- Tensiunile din PNL, mai ales cele dintre Ludovic Orban si Florin Citu, au iesit din nou la suprafata, in sedinta BEX PNL. Continua, deci, tensiunile și nemulțumirile pe tema numirilor in funcții a secretarilor de stat și șefilor de agenții. S-au certat pe postul de sef ANOFM Marul discordiei in ședința…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunta, pe Twitter, ca dozele de vaccin livrate Republicii Moldova au ajuns sambata dupa-amiaza la Chisinau. "Tocmai au ajuns azi in Republica Moldova primele 21.600 de doze de vaccin din cele 200.000 promise in decembrie 2020 de presedintele Romaniei.…

- Te-ai intrebat vreodata cum se obtine un videoclip viral? Daca da, inseamna ca nu esti singurul! “Viralitatea” este considerata printre cei mai de succes factori de pe Internet. Prin urmare, atunci cand continutul tau se raspandeste rapid, stii ca vei avea succesul scontat. De la firme si brand-uri…