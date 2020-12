Cuba: Biserica Catolică doreşte dialog după o manifestaţie a artiştilor Biserica Catolica, singurul interlocutor politic recunoscut de guvernul cubanez, a lansat sambata un apel la "dialog si negociere", doua saptamani dupa o manifestatie inedita a unor artisti cubanezi in favoarea libertatii de exprimare, noteaza AFP.



"O veste buna pentru cubanezi ar fi ca intoleranta sa cedeze locul unui pluralism sanatos, dialogului si negocierii intre cei care au opinii si criterii diferite", a afirmat Conferinta episcopala cubaneza intr-un mesaj de Craciun difuzat pe pagina sa de internet.



Acest mesaj a fost publicat la doua saptamani dupa ce aproximativ… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

