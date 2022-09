Cu uratul: Lelea, Curnăpoaia, Ghiocel, Mariţa, Geta şi alţii Iertati-ma ca va vorbesc acum despre colinda si urat, iar nu la timpul lor, dar acum mi s-au coborat in suflet si trebuie sa ma descarc. Iar a spune si altora, fie si numai in scris, este cea mai dulce descarcare! Cred ca am fost ultima generatie de copii care a mers cu uratul. Cand eram prin liceu si deja nu mai mergeam cu uratul pe la casele oamenilor, ca da! eram marisor de-acuma, copiii veneau tot mai putini la fereastra sa-si spuna uratura. Mai inainte, pe vremea tineretii tatalui meu, mergeau chiar flacaii cu „buhaiu", cu plugul cu boi, dar nu ma apuc acuma sa povestesc, cu capra si cu altele.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

