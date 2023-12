Stiri pe aceeasi tema

- Cu un palmares impresionant, un Oscar, un Golden Globe, cinci premii Grammy, Sam Smith vine pentru prima data in Romania, la festivalul Untold. Legendarul trio Swedish House Mafia marcheaza o alta exclusivitate pregatita de creatorii Untold pentru ediția 2024.

- DAVID GUETTA ESTE PENTRU A PATRA OARA DJ-UL NUMARUL 1 AL LUMII. ARTISTUL ESTE URMAT IN TOP DE DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, MARTIN GARRIX, ALOK SI ARMIN VAN BUUREN DE-A LUNGUL ANILOR, TOȚI AU URCAT PE SCENA PRINCIPALA A FESTIVALULUI UNTOLD Organizatorii UNTOLD au adus in ultimii ani in Romania cei…