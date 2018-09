Cu trenul sau cu avionul? Cat costa de fapt calatoriile Zborul pare deseori cea mai avantajoasa optiune de calatorie. O idee care poate fi inselatoare, dupa cum arata datele DW, pe care vi le prezentam in continuare.



Cat costa un bilet de avion de la Londra la Paris? Raspunsul se gaseste usor pe Internet. Biletele ieftine determina tot mai multi oameni sa faca scurte calatorii in Europa: city breaks, vizite familiale sau calatorii de afaceri. Calatoria cu avionul este destul de rapida pentru un sfarsit de saptamana si costa deseori mai putin decat una cu trenul. Multi dintre noi fac insa aceste calatorii stiind ca in spatele lor se ascund… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

