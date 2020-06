Stiri pe aceeasi tema

- Ridicarea treptata a restricțiilor de la frontierele interne ale Uniunii Europene da naștere la confuzii. In timp ce belgienii au ridicat interdicțiile de calatori, francezii le aplica in continuare, spre nemulțumirea rezidenților din Belgia, obișnuiți sa mearga la cumparaturi

- Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei, organism oficial al Uniunii Europene, a publicat „lista neagra” a aeroporturilor situate in 34 de tari cu transmitere ridicata a coronavirusului. Lista va fi actualizata regulat si va constitui un ghid pentru zboruri și turism. In Europa, EASA include urmatoarele…

- Incaierare la intrarea in Parlamentul Serbiei, dupa ridicarea restricțiilor impuse de pandemie. Aproximativ 50 de manifestanti chemati de un parlamentar de extrema dreapta au blocat intrarea in Parlament in semn de protest fata de presedintele Aleksandar Vucic. The post Incaierare la intrarea in Parlamentul…

- Scaderea semnificativa a poluarii atmosferice in urma masurilor de izolare la domiciliu pentru combaterea transmiterii COVID-19 ar trebui sa permita salvarea a 11.000 de vieti in Europa, potrivit unui studiu publicat joi, informeaza AFP.

- Dupa ce au dat foc antenelor 5G din Marea Britanie, adepții teoriei raspandirii coronavirusului din cauza noilor tehnologii a rețelelor de comunicații iși continua atacurile in state ale Uniunii Europene. Olanda este cea mai lovita, cu 16 atacuri incendiare, urmata de Irlanda, cu trei. De asemenea,…

- Aproximativ 2 mii de persoane au protestat luni, 20 aprilie, in centrul orasului Vladikavkaz, Federatia Rusa, fata de restrictiile impuse de autoritatile locale in contextul raspandirii COVID-19. Oamenii au cerut sa fie scoase restrictiile de autoizolare si ca autoritatile sa publice informatii autentice…

- Comisia Europeana va prezenta miercuri o strategie de iesire din perioada de izolare impusa pentru limitarea propagarii noului coronavirus, astfel incat statele membre ale Uniunii Europene sa ridice gradual restrictiile impuse si sa-si reia activitatea in mod normal, informeaza Agerpres, care citeaza…

- Joi, 9 aprilie, miniștrii de Finanțe ai țarilor membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind raspunsul economic comun la pandemia de coronavirus, dupa ce au gasit “un teren de ințelegere” cu Olanda, care a blocat toate negocierile declanșate la inceputul saptamanii. “Reuniunea – virtuala…