Stiri pe aceeasi tema

- Republica Ceha a cerut vineri Germaniei, Elvetiei si Poloniei sa preia zeci de pacienti COVID-19, intrucat in spitalele sale situatia a ajuns intr-un punct critic, relateaza Reuters. ''Numarul mare al noilor pacienti infectati a sporit presiunea asupra sistemului sanitar, iar numarul pacientilor…

- Cehia a cerut vineri Germaniei, Elvetiei si Poloniei sa preia zeci de pacienti COVID-19, intrucat in spitalele sale situatia a ajuns intr-un punct critic, relateaza Reuters. Autoritatile au decis sa introduca un bonus de carantina, in cadrul masurilor destinate combaterii pandemiei de coronavirus.

- Republica Ceha a cerut vineri Germaniei, Elvetiei si Poloniei sa preia zeci de pacienti COVID-19, intrucat in spitalele sale situatia a ajuns intr-un punct critic, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Serviciile de terapie intensiva cehe au atins capacitatea maxima in timp ce numarul infectiilor virale continua sa creasca in aceasta tara din UE cea mai afectata de pandemie, a anuntat marti Ministerul ceh al Sanatatii, relateaza AFP. Republica Ceha se afla in fruntea statisticilor mondiale…

- Serviciile de terapie intensiva cehe au atins capacitatea maxima in timp ce numarul infectiilor virale continua sa creasca in aceasta tara din UE cea mai afectata de pandemie, a anuntat marti Ministerul ceh al Sanatatii, relateaza Agerpres.Republica Ceha se afla in fruntea statisticilor mondiale in…

- Republica Ceha a inceput duminica administrarea vaccinurilor impotriva noului coronavirus, in cadrul unui efort comun impotriva pandemiei ce are loc in intreaga Uniune Europeana, transmite Reuters. Premierul Andrej Babis a fost primul cetatean ceh care a primit vaccinul produs de Pfizer-BioNTech,…

- Republica Ceha a decis sa ia noi masuri aspre in incercarea de a ține sub control noua creștere a infecțiilor cu COVID-19. Magazinele neesentiale se vor inchide, iar anumite servicii si traseele de telescaun vor trebui sa impuna restrictii de circulatie mai dure incepand de duminica, a precizat miercuri…

- Polonia construiește, intr-o regiune miniera din sudul tarii, o uzina de stat care va produce automobile electrice și va crea 15.000 de locuri de munca Polonia a decis ca va construi in regiunea miniera Silesia, din sudul tarii, o uzina care va produce automobile electrice, insa compania de stat ElectroMobility…