- Din vara, Franța iși redeschide granițele pentru turiști. Din data de 9 iunie vor fi relaxate o parte din reguli. Din data de 9 iunie turiștii vor putea din nou sa calatoreasca in Franța. Calatorii trebuie sa prezinte la intrarea in țara dovada efectuarii unui test PCR negativ pentru coronavirus sau…

- Evenimentele private, concertele in aer liber, restaurante și hoteluri deschise la 100% din capacite sunt cateva dintre propunerile care sa ii bucure pe romani, insa acestea ar putea fi valabile doar pentru persoanele vaccinate. Pe de alta parte, unii acuza acest lucru un act de discriminare și sunt…

- Bilant coronavirus 28 aprilie. Un nou val de infectari și decese in Maramureș. Vezi cați pacienți sunt la ATI ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne…

- India a raportat marți peste 161.000 de infecții cu coronavirus, atingand din nou cel mai mare numar zilnic din lume. In total sunt 13,69 milioane de cazuri, au aratat datele Ministerului Sanatații, conform Mediafax. Cele 161.736 de noi infecții cu coronavirus din India reprezinta cel mai…

- India a lansat un „festival al vaccinarii” pentru a imuniza un numar cat mai mare de persoane in urmatoarele patru zile, dupa o creștere puternica a cazurilor noi de infectare și o zi in care s-a inregistrat un numar record de peste 152.000 de cazuri noi.

- India a depasit luni, în plin val doi de COVID-19, 12 milioane de cazuri dupa ce a înregistrat în ultimele 24 de ore peste 68.000 noi contagieri, cea mai mare crestere raportata din octombrie anul trecut, relateaza EFE. Cu aceste noi cazuri India se mentine pe locul trei în…

- India a detectat o noua ''varianta dublu mutanta'' a virusului SARS-CoV-2, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii in contextul in care autoritatile se confrunta cu cel mai ridicat bilant zilnic de cazuri noi si decese din acest an, informeaza Reuters.

- Toate televiziunile publica zilnic tot felul de statistici venite de la autoritati, dar interpretarea datelor se focuseaza pe numarul de infectari si pe procentele infectarilor in diferite localitati, de aici rezultind si masurile de restrictie sau de carantinare dispuse. Citite mai atent, aceste statistici…