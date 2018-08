Stiri pe aceeasi tema

- Braila, unul dintre județele cel mai grav afectate de pesta porcina africana, are confirmate, pana in prezent, 16 focare de boala, cel mai recent in localitatea Lanuri. Intrucat virusul se transmite cu repeziune, este posibil ca numarul focarelor sa creasca. Ieri, satenii din Valea Canepii s-au opus…

- Este scandal in comuna Unirea, din județul Braila, dupa ce localnicii au alungat, ieri, echipele Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) venite sa eutanasieze porcii dintr-un focar de pesta porcina africana, oamenii refuzand sa le permita accesul in curți, informeaza ...

- Localnicii din comuna Unirea, judetul Braila, au alungat luni echipele Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) venite sa eutanasieze porcii dintr-un focar de pesta porcina africana. In localitate a fost confirmata prezenta pestei porcine, dar localnicii din satul Valea…

- Este scandal in comuna Unirea, din județul Braila, dupa ce localnicii au alungat, luni, echipele Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) venite sa eutanasieze porcii dintr-un focar de pesta porcina africana, oamenii refuzand sa le permita accesul in curți.Localnicii…

- Avand in vedere evenimentele epidemiologice din ultimile luni, referitoare la confirmarea unor cazuri de pesta porcina africana la porcii domestici si porcii mistreti pe teritoriul Romaniei (județele Tulcea și Satu Mare), precum si evolutia ingrijoratoare a bolii in tarile vecine, in aproprierea…

- Procurorii Parchetului General efectueaza luni audieri in dosarul Colectiv, dupa ce parinti si victime au depus mai multe plangeri penale, in legatura cu modul in care autoritatile au intervenit dupa incendiu. Printre cei prezenti la Parchetul General se afla si Eugen Iancu, fondatorul Asociatiei Colectiv…

- O masina a ajuns in Dunare, duminica seara, in dreptul unei plaje amenajate in spatele fostei uzine Laminorul din Braila, iar pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta cauta solutii pentru scoaterea autoturismului pe mal, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al…