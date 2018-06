In Balcani, nimic nu este uitat si nimic nu este iertat. Stirea saptamanii din Balcani a fost de rau augur. Serbia are solicitari fata de Kosovo si fata de sustinatoarea acestuia, Albania. Serbia continua sa vada Kosovo ca fiind o amenintare la adresa intereselor sale nationale. Rusii s-au evidentiat exprimandu-si sustinerea nu doar pentru sarbi, ci si pentru sarbii care traiesc in Bosnia. Luna trecuta, presedintele Vladimir Putin l-a primit la Moscova pe omologul sau sarb. In acelasi timp, prietenia Statelor Unite cu Albania este profunda, ceea ce face ca revendicarile sarbe fata de Kosovo sa…