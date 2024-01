Cu furci și topoare la mina Livezeni. Ce au descoperit polițiștii Mai multe persoane inarmate cu furci și topoare au reușit sa intre in mina Livezeni, de unde au vrut sa fure carbune. Politia Petrosani a foat anunțata, marți seara, de un angajat al minei Livezeni ca mai multe persoane au patruns fara drept in interiorul minei Livezeni pentru a fura carbune. Ajunși la fața locului, politistii si jandarmii au gasit 21 de saci incarcati cu carbune, in zona benzilor transportoare. Politistii au intocmit dosar penal pentru tentativa de furt calificat, iar acum fac cercetari pentru a-i identifica pe suspecti. Dupa cate se pare, ar fi vorba de mai multe persoane inarmate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

