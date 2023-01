Stiri pe aceeasi tema

- Actor și teolog, iata o asociere mai rara. Dar avem cateva cazuri in țara de profesioniști ai scenei care au parasit-o, in cele din urma, deși aveau o cariera de succes, și in teatru, și in film, pentru a imbraca haine monahale sau de parinte, și-i amintesc pe Dragoș Paslaru, Ovidiu Cuncea, Silviu Biriș.…

- Melomanii bacauani sunt invitați la un nou eveniment, „Pamantul Fagaduinței”, cofinanțat prin programul Europa Creativa al Uniunii Europene in parteneriat cu Slezske divadlo Opava, Accademia Musicale Europea și Panellenic Federation of Choirs and Choral Conductors va avea loc la Ateneul bacauan joi,…

- Asa ne-a cerut Iuliana Iesan, directoarea Liceului Tehnologic Faget, comuna Ghimes-Faget, in deschiderea programului de luni, 28 noiembrie, dedicat zilei de 1 Decembrie si subsumat „Conexiunilor culturale” (proiectul Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Bacau). Cei…

- In cadrul Proiectului educațional „VOLUNTARI DE FAPTE BUNE”, din calendarul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitara, in saptamana fructelor și legumelor donate(21-25 noiembrie 2022), Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Lespezi, comuna Garleni, prin coordonator S.N.A.C local- prof. Anamaria Domnina…

- In cursul acestei nopți, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in localitatea Sascut, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, care anunța producerea unui incendiu la o casa de locuit. De urgența, la fața locului, s-au deplasat doua autospeciale de intervenție…

- Dupa trei etape, prim-divizionara de volei feminin CSM- Știința este singura grupare fara set luat in Divizia A1, motiv pentru care bacauancele ocupa ultimul loc in clasament. La mijlocul saptamanii, formația antrenata de Vicențiu Dumitrescu a cedat, așa cum era de așteptat, cu 3-0 (-17, -19, -11) jocul…

- Au incercat sa raspunda autorii Proiectului „Judetul Bacau – poarta de intrare in tezaurul folcloric romanesc”, realizat impreuna cu Consiliul Judetean Bacau in intervalul septembrie – octombrie a.c., in baza Legii nr. 350/2005. Daca luam in calcul pozitia geografica a comunelor reprezentate de cei…

- Municipiul Bacau anunța lansarea proiectului “Renovare integrata a Colegiului National Vasile Alecsandri Bacau”, cofinanțat prin Planul National de Redresare si Rezilienta(PNRR). In cadrul proiectului vor fi efectuate urmatoarele categorii de intervenții asupra imobilului: Realizarea unor camașuiri…