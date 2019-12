Cu colinda la Penitenciarul Gherla

Stiri pe aceeasi tema

- „Detinutul Lupu Madalin Miki, condamnat la închisoare pe viata, pentru savârsirea a patru crime (doua comise în libertate, doua în timpul detentiei) a încercat sa evadeze din Penitenciarul Gherla, sapând un tunel în zidul camerei de detinere, în…

- Un denitinut periculos a incercat sa evadeze de la Penitenciarului Gherla printr-o metoda desprnsa parca din filme: prin utilizarea unui obiect ascutit improvizat, a incercat spargerea peretelui camerei de detinere. O echipa constituita din specialisti de la nivelul aparatului central al Administratiei…

- Un denitinut periculos a incercat sa evadeze de la Penitenciarului Gherla printr-o metoda desprnsa parca din filme: prin utilizarea unui obiect ascutit improvizat, a incercat spargerea peretelui camerei de detinere. O echipa constituita din specialisti de la nivelul aparatului central al Administratiei…

- FOTO – Arhiva Un detinut a incercat sa evadeze din Penitenciarul Gherla, scobind peretele, dar a fost prins, scrie Mediafax. O echipa a Administratiei Nationale a Penitenciarelor se afla la Penitenciarul Gherla pentru a cerceta cazul. Potrivit unui comunicat transmis de Administratia Nationala a Penitenciarelor,…

- O persoana condamnata a incercat sa evadeze din Penitenciarul Gherla folosindu-se de un obiect ascutit cu care a scobit peretele camerei de detentie, a informat, vineri, Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Potrivit sursei citate, joi, la Penitenciarul Gherla, a fost inregistrata o tentativa…

- O persoana condamnata a incercat sa evadeze din Penitenciarul Gherla folosindu-se de un obiect ascutit cu care a scobit peretele camerei de detentie, a informat, vineri, Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Potrivit sursei citate, joi, la Penitenciarul Gherla, a fost inregistrata o tentativa…

- Un detinut a incercat sa evadeze din Penitenciarul Gherla, scobind peretele, dar a fost prins. O echipa a Administratiei Nationale a Penitenciarelor se afla la Penitenciarul Gherla pentru a cerceta cazul. „Prin activitati operativ-informative specifice, angajatii Penitenciarului Gherla au identificat…

- Sfintii 33 de mucenici din Melitina sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 7 noiembrie. Acesti sfinti au suferit moarte martirica in vremea imparatilor Diocletian (284-305) si Maximian (286-305). Unul dintre acestia, Sfantul Mucenic Ieron s-a nascut in Tyana, Capadocia, intr-o familie crestina.…