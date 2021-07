Mihaela Buzarnescu, locul 168 WTA, va evolua cu jucatoarea americana Alison Riske, locul 36 WTA, in primul tur al turneului olimpic Mihaela Buzarnescu este singura jucatoare din Romania de pe tabloul principal de simplu al turneului olimpic de tenis. Buzarnescu si Riske s-au mai intalnit o data, in circuitul WTA, in 2018, la Hobart, cand romanca s-a impus, cu scorul de 7-6 (5), 6-1 in sferturile de finala. In proba de dublu feminin, perechea Monica Niculescu/Raluca Olaru va da piept in primul tur cu echipa formata din surorile Latisha Chan si Hao-Ching Chan, din Taiwan, cap de serie numarul 5.…