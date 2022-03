Simona Halep (locul 26 WTA si cap de serie numarul 24) va juca in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells impotriva croatei Petra Martic (locul 79 WTA). Martic a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (6), 6-4, pe rusoaica Liudmila Samsonova (locul 32 WTA si cap de serie numarul 28). Meciul a durat o ora si 54 de minute. In intalnirile directe, Halep o conduce cu 2-1 pe Martic, dupa 6-4, 6-7 (5), 6-3, tot la Indian Wells, in sferturi, in 2018, 6-4, 6-2, la Guangzhou, in turul I, in 2015 si 3-6, 7-5, 5-7, in optimi, la Copenhaga, in 2011. Simona Halep s-a calificat…