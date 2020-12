Stiri pe aceeasi tema

- Situație complet neașteptata și strategie dupa strategie, in ediția 40 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Sorin Bontea a reușit sa-l pacaleasca pe Catalin Scarlatescu in cel mai surprinzator mod posibil.

- Roxana Blenche este una dintre cele mai indragite concurente de la „Chefi la Cuțite”! De cand a intrat in competiție, admiratorii ei o pot vedea in fiecare episod, impresionandu-i pe toți cu talentul ei culinar. Deși are o mulțime de susținatori, puțini știu insa cu cine se iubește tanara. Iata cine…

- La proba de gatit pe echipe, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au avut sarcina de a prepara o rețeta cat mai gustoasa pe baza de pui și orez. Alex Velea și baieții de la Golden Gang au degustat farfuriile și au votat ca farfuria echipei lui Sorin Bontea este cea mai gustoasa.…

- Cristian Boca are 25 de ani și a revenit din Anglia specialpentru emisiunea Chefi la cuțite. Din fericire, efortul sau a fost rasplatit pemasura, dat fiind ca a primit cuțitul de aur de la chef Catalin Scarlatescu.Cristian Boca a pregatit la Chefi la cuțite un preparat care i-a impresioant pe toți cei…

- Dupa ce s-au tachinat saptamani intregi in Asia Express,Florin Ristei și Carmen Grebenișan fac echipa in bucataria Chefi la cuțite.Miercuri seara, de la 20.30, la Antena 1, cei doi vin chitiți sa obțina celpuțin doua cuțite. „Eu am mai fost aici, am și gatit, dar atunci am luat un singur cuțit, de la…

- Cristian Boca, un tanar bucatar din Aiud, dar care acum locuiește in Marea Britanie, a primit cuțitul de aur din partea lui Catalin Scarlatescu in emisiunea ”Chef la cuțite”. Cuțitul de aur oferit de Scarlatescu este și ultimul din sezonul opt al emisiunii. Tanarul bucatar a gatit un ceviche de Saint…

- Bogdan Boceanu este It-ist de meserie, iar povestea lui de viața este halucinanta! Romanul arestat de FBI in Statele Unite a venit la „Chefi la cuțite” sa-i impresioneze pe jurați cu preparatul lui,