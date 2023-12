Stiri pe aceeasi tema

- Renuntarea la vize si programul Visa Waiver vor deveni realitate peste doi ani, a declarat premierul Marcel Ciolacu duminica, 3 decembrie, in contextul vizitei pe care o face in SUA.„Sunt ferm convins ca, cu ajutorul dumneavoastra, proiectul de suflet al nostru, al tuturor romanilor, dar in acest moment…

- Ieri, premierul Marcel Ciolacu a inceput vizita de lucru pe care o efectueaza pana miercuri, la Washington DC si la New York, in Statele Unite ale Americii, potrivit Agerpres. Guvernul a informat ca premierul Marcel Ciolacu va discuta cu partenerii americani, in cadrul vizitei pe care o efectueaza in…

- Ciolacu a comemorat, duminica, victimele genocidului din cel de-Al Doilea Razboi Mondial. El a incheiat turul muzeului in Sala Amintirii (Hall of Remembrance), un spatiu de reculegere, unde a aprins o candela, alaturi de membri ai delegatiei sale oficiale. Marcel Ciolacu a semnat apoi in cartea de onoare…

- Premierul Marcel Ciolacu va efectua o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, incepand de duminica pana miercuri, impreuna cu o delegatie guvernamentala din care fac parte ministrul Apararii, Angel Tilvar, ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, ministrul Economiei, Radu Oprea si ministrul…

