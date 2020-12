Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta pe teritoriul Romaniei a fost prelungita cu inca 30 de zile incepand de luni. Citește și: Razboi psihologic pe trei functii: Compromisul lui Orban, respins de Barna (surse)Hotararea privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu 14 decembrie,…

- Conform lui Raed Arafat, secretar de stat al MAI, Guvernul va aproba prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta. Aceasta masura va continua cu respectarea normelor in vigoare incepand cu 14 decembrie. Pe langa masurile de distanțare fizica, se va semna și un act normative in ce privește activitatea…

- Teo Trandafir și fiica ei vor petrece sarbatorile de iarna acasa. Maia are 16 ani și o relație speciala cu mama ei, astfel ca timpul petrecut impreuna este tot ceea ce iși doresc in aceasta perioada. „Voi petrece acasa, ca toata lumea. Niciodata nu am fostfost un fan al marilor chermeze. Inainte mergeam…

- Giani Kirița are cu ce se lauda, și nu vorbim doar despre performanțele lui din domeniul sportiv. Fostul fotbalist se bcuura și de o carisma inegalabila, motiv pentru care și domnișoarele roiesc in jurul lui. De aceasta data, Paparazzi SpyNews.ro l-au surprins pe fosta vedeta a Dinamo in compania unei…

- Mai multe variante de vacante de revelion pe zboruri charter de la Bucuresti sunt disponibile in oferta turoperatorului Paralela 45, incepand cu luna octombrie, in destinatii precum Egipt, Turcia si Grecia. Pachetele pornesc de la 388 de euro/persoana, cu toate taxele incluse, si au reduceri de pana…

- Cand vine vorba despre lucrurile care o deranjeaza, Bianca Dragușanu nu tace niciodata. Blondina s-a enervat la culme și a facut-o cu ou și cu oțet pe Lili Sandu, dupa ce a spus ca ii este dor de sentimentul de gravida. Ce a spus iubita lui Alex Bodi pe rețelele de socializare?