Ieșirea de vineri a șefului Serviciului Roman de Informații conține frapant de multe idei impartașite din opera unui istoric al comunismului, jurnalista laureata cu premiului Pulitzer și mare critic al lui Putin: Anne Applebaum. Pornit intr-o retorica de critica a societații polarizate și de apararea democrației, Hellvig uita totuși sa raspunda la intrebarile simple: cine a scris drafturile nedemocratice și de ce SRI nu accepta dialogul cu societatea? Anne Applebaum, 57 de ani, este una dintre cele mai influente ganditoare ale momentului in Occident. Are origini poloneze, s-a consacrat in America,…