Remus Iosub, marele caștigator al sezonului 13 iUmor, a ajuns intr-un mod neașteptat in lumea comediei, el avand la baza o meserie cu totul diferita. Tanarul care a creat personajul „Ramore” a dezvaluit cum i s-a schimbat viața dupa participarea la competiția de la Antena 1, devenind in prezent comediant cu „norma intreaga”. Iata ce proiecte urmeaza in cariera sa.