Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un caz șocant din Texas, un barbat este acuzat ca și-a otravit soția insarcinata, iar femeia a fost ramasa șocata cand a descoperit adevarul cutremurator in urma vizionarii imaginilor surprinse de o camera ascunsa din bucataria lor.

- La data de 19 februarie ora 19.30, lucratorii Poliției Orașului Frasin au fost sesizați de catre O.S. Gura Humorului cu privire la faptul ca la Urgența Spitalului orașenesc Gura Humorului a ajuns o femeie din Stulpicani, satul Negrileasa, care declara ca a fost victima unei agresiuni. Femeia locuiește…

- Duminica in jurul orei 22:40, Poliția Radauți a fost sesizata de catre un barbat care a reclamat faptul ca a avut un conflict spontan cu soția sa și solicita prezența unui echipaj de poliție. La fața locului s-a deplasat un echipaj care a constatat faptul ca la adresa indicata locuiesc apelantul și…

- Un barbat din judetul Suceava care isi agresase sotia a incercat sa fuga de politistii chemati la interventie. El a fost urmarit cativa kilometri, iar masina sa a fost oprita cu ajutorul dispozitivului spike, soferul fiind scos din masina si incatusat. Ulterior, el a fost internat la Psihiatrie, potrivit…

- Sambata, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au fost solicitați sa intervina pentru aplanarea unui conflict la o familie din Dipșa. Un barbat de 40 de ani, aflat sub influența acoolului, și-a amenințat soția cu moartea. Sambata, o femeie a sesizat faptul ca, in timp ce se afla in locuința comuna,…

- SCANDAL intr-o familie din Alba: Un barbat care și-a batut soția s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu SCANDAL intr-o familie din Alba: Un barbat care și-a batut soția s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu Un barbat din Petrești s-a ales cu dosar penal și ordin…

- Intr-un incident șocant petrecut in Constanța, un barbat de 33 de ani a creat haos pe șoselele dintre localitațile Izvoarele și Coslugea. Fara permis de conducere, acesta și-a abandonat soția și copilul de un an in mașina, declanșand o urmarire ca-n filme cu polițiștii, care s-a soldat cu focuri de…

- In aceasta dupa-masa, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a cazut de pe remorca unui tractor. Din primele date, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 60 de ani din Bața, a cazut de pe remorca unui tractor condus de o femeie de 36…