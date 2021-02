Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal rus a confirmat sambata in apel condamnarea opozantului politic Alexei Navalnii la inchisoare pentru incalcarea controlului judiciar, respingand apelul criticului Kremlinului intr-un proces ce a declansat proteste in toata tara. Aleksei Navalnii a fost condamnat sa execute doi ani și opt…

- Moscova a denunțat duminica „ingerința grosolana” a Statelor Unite, care au criticat arestarile masive ale manifestanților de catre poliție în timpul manifestațiilor din Rusia care cer eliberarea opozantului Aleksei Navalnîi, relateaza AFP.„Ingerința grosolana a SUA…

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Activiștii pentru drepturile civile afirma ca peste 3.000 de persoane ar fi fost arestate in timpul manifestațiilor in favoarea eliberarii opozantului rus Alexei Navalnii. Arestari au fost facute și la Sankt Petersburg, unde forțele de ordine ar fi incatușat 300 de demonstranți. Reporteri ai agenției…

- Moscova vrea explicații de la Ambasada SUA dupa ce sambata s-au inregistrat cele mai ample proteste din ultimii ani, in intreaga Federație Rusa. Sambata aceasta in Rusia au ieșit in strada masiv demonstranți, din solidaritate cu opozantul Aleksei Navalnii, care a fost arestat duminica trecuta. Ambasada…

- Politia din Moscova a atentionat vineri ca orice manifestatie ilegala ”va fi reprimata”, cu o zi inainte de manifestatiile neautorizate anuntate in Rusia pentru sustinerea opozantului Aleksei Navalnii, plasat in arest, si pe care Kremlinul le-a calificat drept ilegale, potrivit AFP. Echipa opozantului…

- ​Justitia rusa a amânat pentru data de 5 februarie un proces de defaimare intentat lui Aleksei Navalnîi, a anuntat miercuri Olga Mihailova, avocatul principalului opozant rus, confruntat cu multiple proceduri judiciare de la revenirea sa în Rusia, relateaza AFP și France24, potrivit…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a declarat luni, intr-o inregistrare postata pe Youtube, ca o echipa de agenți ai serviciului secret al Rusiei – FSB – a incercat sa il ucida la comanda președintelui Vladimir Putin, relateaza G4Media.Acesta susțineca echipa a incercat sa il otraveasca de cel puțin doua…