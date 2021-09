Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de rugby in 7 din Fiji și-a aparut titlul olimpic și a declanșat o adevarata sarbatoare naționala. Jocurile Olimpice - Rezultatele și programul sportivilor romani de astazi Rubgy-ul in 7 a fost introdus la Jocurile Olimpice de la Rio, in urma cu 5 ani. Competiția a fost dominata de Fiji, la…

- Ungaria dorește ca aurul de la Rosia Montana sa nu fie exploatat niciodata. „De cand apartine ea Romaniei?” Ungaria dorește ca aurul de la Rosia Montana sa nu fie exploatat niciodata. „De cand apartine ea Romaniei?” O publicatie pro-guvernamentala a Guvernului de la Budapesta, Executiv condus in prezent…

- De multe ori, atunci cand cumperi online diverse bijuterii, nu știi sigur daca acestea sunt realizate din materiale de calitate. Dupa cateva purtari, cerceii pot capata o alta nuanța, iți pot provoca rani sau iși pierd din stralucire. Pentru a evita astfel de incidente, este important sa te informezi…

- La ora actuala, exista pe piata o multime de produse cosmetice si de ingrijire a tenului. Ritualurile de skincare impartasite online de catre influenceri si specialisti strang sute de mii de vizualizari. Intr-adevar, interesul pentru domeniu este din ce in ce mai crescut in randul femeilor de toate…

- La 1 iulie, in București pe strada Mendeleev nr.26, s-a deschis Galeria Accent . Un loc superb, plin de rafinament și eleganța, asemeni bijuteriilor cu care ne-au obișnuit de atația ani. Cu aceasta ocazie, reporterii unica.ro au vorbit cu specialiștii de la comaccent.ro despre bijuteriile care sunt…

- Sportiva romana Diana Ana Maria Ion (CSM Onesti) s-a clasat pe locul 6 in finala probei de triplusalt, vineri, la Campionatele Europene de atletism Under-23 de la Tallinn (Estonia), cu 13,27 m. Aurul a fost obtinut de turcoaica Tugba Danismaz (14,09 m), Spyridoulei Karydi (Grecia) a obtinut…

- Indiferent ca te-ai vopsit singura la tine in baie sau ai platit o suma semnificativa pentru a te bucura de serviciile unui expert, parul tau are nevoie de mai multa ingrijire in timpul verii pentru a-si pastra o culoare stralucitoare si un aspect sanatos. Pe masura ce vremea se face din ce in ce…

- Ești pasionat de biciclete și de plimbarile in aer liber. Dar trebuie sa știi ce ar trebui sa faci pentru a o menține intr-o stare buna. Fiecare bicicleta are nevoie de puțina ingrijire pentru a va asigura o calatorie lina. Va oferim zece sfaturi pentru a va menține bicicleta in forma. Elementele de…