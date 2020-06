Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui a demarat o ancheta dupa ce familia unei gravide din orasul Murgeni acuza faptul ca aceasta a ajuns la spital cu contractii si a fost trimisa la unitatea suport COVID-19 din Barlad, cu suspiciune de infectare cu noul coronavirus, unde a nascut un…

- UNICEF: Copiii defavorizați sunt și mai vulnerabili in urma pandemiei Foto arhiva Copiii defavorizați sunt și mai vulnerabili în urma pandemiei, atrage atenția UNICEF, într-un raport publicat astazi. Dupa ce activitațile economice au fost reduse, pentru prevenirea raspândirii…

- Pugilistii Tony Yoka si Estelle Mossely, campioni olimpici in 2016, au anuntat, sambata, ca in urma cu doua zile s-a nascut al doilea lor copil, potrivit news.ro.“Bebelusul nostru s-a nascut. 7 mai 2020 – o noua data gravata! 3,8 kilograme. Fara record depasit, insa eu imi doream un bebe mic.…

- Pandemia de COVID-19 exacerbeaza riscurile la care sunt supusi copiii vulnerabili si familiile lor in Romania, potrivit unui raport al UNICEF. In ceea ce privește accesul copiilor la educație de la distanța, cresc decalajele.

- Procurori ai Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara au dispus astazi trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui inculpat urmarit penal pentru savarșirea infractiunii de viol, in forma continuata, in perioada 2010 – 2017. Rechizitoriul noteaza urmatoarea situație de fapt: „in perioada…

- Actorul american Richard Gere, in varsta de 70 de ani, a devenit din nou tata dupa ce sotia lui, Alejandra Silva, in varsta de 37 de ani, a nascut recent un baiat, care este cel de-al doilea copil al cuplului, a anuntat joi site-ul today.com. Cei doi soti, care nu au dezvaluit prenumele…

- Sezonul 10 al show-ului „Romanii au talent“ este sezonul copiilor talentati. Trei pusti cu varste de 11 si 13 ani au reusit sa impresioneze publicul si juriul, in editia de vineri seara, cu numerele lor de dans, respectiv cantat.