- Horia Brenciu a avut cateva probleme de sanatate despre care le-a vorbit fanilor din mediul online. Acesta a transmis modul in care a reușit sa se vindece și cum se simte, dupa ce a facut și aerosoli.

- Simona Gherghe trece prin momente dificile, dupa ce fiica sa, Ana, s-a confruntat cu probleme de sanatate. Prezentatoarea TV a spus cum se simte micuța, marturisind ca ultimele zile nu au fost deloc bune.

- Speak a ajuns in ziua de Craciun la spital din cauza unor probleme de sanatate. Acesta a racit, iar simptomele au fost destul de grave, motiv pentru care a avut nevoie de ingrijirile medicilor. Dupa tratament, acesta s-a intors acasa și marturisește ca se simte mai bine.

- Roxana Nemeș este activa in mediul online și comunica constant cu fanii. De curand, artista le-a povestit urmaritorilor de pe Instagram ca a avut probleme de sanatate și ca de mai bine de trei ani, durerile nu ii dadeau pace. Dupa mai multe investigații, Roxana Nemeș a aflat cu ce probleme se confrunta.

- Armin Nicoara a trecut prin momente grele atunci cand a aflat ca se confrunta cu probleme de sanatate. Indragitul artist a avut un șoc, dupa ce medicii i-au pus diagnosticul. Celebrul saxofonist a stat in coma patru zile și voia sa moara. Cum a trecut peste toate gandurile rele.

- Cantareața Aza a trecut prin momente de coșmar, asta pentru ca frumoasa artista a ajuns de urgența pe mainile medicilor. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cantareața ne-a dezvaluit cu ce zile grele s-a confrunat in aceasta saptamana. Artista e acum sub tratament.

- Larisa Udila a ajuns de urgența pe patul de spital, asta pentru ca a avut dureri foarte mari de stomac și a fost nevoita sa mearga la doctor. Vedeta și-a ingrijorat fanii, asta dupa ce a postat pe rețelele de socializare personale cateva fotografii cu ea din spital. Iata cu ce probleme de sanatate se…

- Gabriela Cristea și-a ingrijorat urmaritorii de pe rețelele de socializare, asta dupa ce in urma cu cateva zile s-a filmat de pe patul de spital. Prezentatoarea de la Mireasa-Capriciile Iubirii a marturisit in mediul online cu ce probleme de sanatate s-a confruntat și care a fost motivul pentru care…