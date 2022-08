Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida se afla acum intr-o vacanța in Delta Dunarii. Prezentatoarea e in comuna Sfantul Gheorghe, din Tulcea, alaturi de copiii ei, și recunoaște ca e prima data cand viziteaza aceasta zona.Intr-o postare pe Facebook, Mirela Vaida a recunoscut ca Delta Dunarii a surprins-o placut, chiar daca drumul…

- Mirela Vaida a recunoscut! Ieri a ajuns pentru prima data in Delta Dunarii. A ramas pur și simplu fascinata de peisajele de poveste ale locului. Frumoasa prezentatoare de la Acces Direct și-a luat copiii și soțul și au plecat impreuna in Delta Dunarii. Bineințeles, a impartașit cu fanii imagini emoționante…

- Mirela Vaida și-a propus sa slabeasca pana la vacanța cateva kilograme. In doar o saptamana, prezentatoarea de la „Acces Direct” a dat jos 3 kilograme. In curand, Mirela Vaida va pleca in vacanța alaturi de familia ei și iși dorește sa arate cat mai bine in costum de baie. Vedeta a inceput dieta și…

- Mirela Vaida are noi probleme, lucru care i-a ingrijorat teribil pe toți cei care o apreciaza. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct de la Antena Stars le-a dezvaluit fanilor sai din mediul online natura problemelor de sanatate cu care se confrunta, de puțin timp. Ce a pațit la un ochi. Internauții…

- Mirela Vaida și-a luat prin surprindere marea comunitate de fani de care se bucura in mediul online, asta imediat dupa ce a dezvaluit ca se confrunta cu o serie de probleme de sanatate. Iata ce a pațit indragita prezentatoare de la Acces Direct la unul dintre ochi, dar și cum a gestionat aceasta situație!

- Mirela Vaida a trecut din nou prin momente de panica, in direct. Atacatoarea ei i-a spart parbrizul mașinii, chiar in timpul difuzarii emisiunii Acces Direct. Prezentatoarea se teme pentru siguranța ei și a familiei sale.

- Mirela Vaida trece printr-o perioada dificila, asta deoarece prezentatoarea de la Acces Direct se confrunta cu probleme se sanatate. Vedeta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data le-a marturisit ca nu se simte deloc bine, insa se bucura ca este acasa.