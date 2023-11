Stiri pe aceeasi tema

- Maurice Steijn, 49 de ani, venit in vara de la Sparta Rotterdam și care avea contract pana in 2026 la Ajax, s-a desparțit azi de clubul din Amsterdam. Echipa e pe locul 17, penultimul, la retrogradare. In urma cu patru luni, Maurice Steijn a aparut la Amsterdam. Neașteptat, direct la Ajax, dupa ce pregatise…

- Gigi Becali a fost aproape de o decizie radicala! Patronul de la FCSB a vrut sa plece din Romania si sa se mute in Grecia, dupa perioada petrecuta la inchisoare. Gigi Becali a executat un an si zece luni de inchisoare, dupa ce a fost condamnat initial la trei ani si sase luni. A parasit […] The post…

- Moderatorul matinalului de la Radio ZU a dezvaluit ca a ales sa iși transfere copiii de la școlile private in invațamantul public. Iata de ce nu a mai dorit ca Maria și Luca sa invețe intr-un astfel de mediu!

- Andrei Bendeac a fost invitat la GSP Live și a vorbit despre pasiunea pentru Dinamo, club la care e angajat ca director de comunicare social media, dar și despre ambițiile sale pentru viitor. „De la tata am moștenit pasiunea pentru Dinamo, am prins generația N&D, cand aveam 6-7 ani. Imi aduc aminte…

- Meciul dintre Romania și Kosovo, din preliminariilor pentru Euro 2024. a fost intrerupt 50 de minute din cauza unui banner cu tenta politica, afișat de ultrașii ”Uniți sub tricolor”. UEFA a intervenit in scandal. Cum s-a finalizat incidentul rușinos de pe Arena Naționala, Ce a cerut UEFA in legatura…

- "Orice decizie pe care CNAS o ia si orice actiune pe care o intreprinde trebuie sa fie in interesul pacientilor. Pentru a avea o imagine cat mai clara despre nevoile si interesele pacientilor din Romania, este nevoie de un dialog onest, transparent si constructiv. De astazi, acest lucru se va realiza…

- Patriarhul Daniel a luat o decizie radicala, dupa ce a aflat, din presa, ca unul dintre diaconii sai este mason. Astfel, dupa ce a slujit cu el și i-a acordat o diploma omagiala la 9 octombrie 2022, Patriarhul a decis sa ii retraga distincția diaconului Catalin Tohaneanu. ”In urma unor speculații aparute…

- Patriarhul Daniel a luat o decizie radicala, dupa ce a aflat, din presa, ca unul dintre diaconii sai este mason. Astfel, dupa ce a slujit cu el și i-a acordat o diploma omagiala la 9 octombrie 2022, Patriarhul a decis sa ii retraga distincția diaconului Catalin Tohaneanu. ”In urma unor speculații…