- Președintele Klaus Iohannis a fost ”uitat” atat la discuțiile dintre liderii mondiali din SUA, dar și la discuțiile care au avut loc la Berlin intre Germania, Franța și Polonia. Cu toate acestea, Klaus Iohannis susține ca Romania este foarte implicata in discuțiile diplomatice de la nivel mondial…

- In orasele din Ucraina, pe panouri publicitare care arata un tanar zambitor in echipament de lupta complet se afla urmatorul mesaj: „Invatati cum sa va aparati casa astazi”. Reclama din partea Fortelor de Aparare Teritoriala din Ucraina, o ramura a armatei, pare sa functioneze. In timp ce invazia rusa…

- Unii romani „educați, școliți” se rușineaza ca fac parte din diaspora alaturi de romanii care lucreaza in agricultura, ingrijesc batrani, au locuri de munca precare sau n-au reușit sa se integreze. Chiar daca imbrațișeaza cu entuziasm valorile multiculturale ale societaților vestice in care s-au stabilit,…

- Medicul timișorean Virgil Musta spune ca Romania este abia la inceputul valului cinci al pandemiei și ca situația s-ar putea inrautați rapid. El se așteapta sa fie cel puțin 20.000 de cazuri zilnice. „Ne pregatim pentru al cincilea val. Nu știu daca am intrat propriu-zis, cred ca abia suntem inca la…

- Dupa productiile record de grau din acest an, pentru anul viitor, prognozele sunt mai puțin optimiste, fiind așteptata o reducere a producției de grau de panificație pentru Uniunea Europeana, inclusiv in Balcani, si Marea Britanie, a anuntat Asociatia europeana a producatorilor de cereale (Coceral).…

- Fostul rugbist Petre Florescu a murit, la varsta de 76 de ani, a anunțat Federația Romana de Rugby, pe pagina de Facebook. Petre Florescu s-a nascut pe 22 iunie 1945, in comuna Valea Ciorii din județul Ialomița. A debutat in rugby in 1960,la echipa Vulcan București, pe postul de mijlocaș la gramada…

- Presa internaționala urmarește tranziția politica de la Berlin, punand reflectoarele pe succesorul Angelei Merkel. „Olaf Scholz, un cancelar care transmite incredere”, titreaza Le Monde. Cotidianul francez reamintește ca, deși prea puțin indragit chiar in propria familie politica, acest pragmatic a…