- Premierul desemnat Nicolae Ciuca face un apel la liderii partidelor pentru a depași criza politica din Romania, inainte de a depune in Parlament lista de miniștri și programul de guvernare al noii coalitii PNL-PSD-UDMR. “Forțele politice, cele care doresc sa depașim cat mai curand crizele multiple ce…

- USR a luat act de decizia premierului desemnat Nicolae Ciuca de a-și depune mandatul deoarece nu avea nicio șansa sa fie votat in Parlament. USR a transmis ca este dispus in continuare sa revina la guvernare alaturi de PNL și UDMR. “USR reitereaza ca soluția pentru ieșirea cea mai rapida din actuala…

- Biroul Executiv al PNL se reunește luni seara, la ora 20, in ședința online pentru a discuta variantele posibile pentru Guvernul Ciuca, inclusiv cea a depunerii mandatului de catre premierul desemnat. Conducerea PNL va discuta toate variantele posibile pe care le are Guvernul propus de Nicolae Ciuca…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca i-a convocat pe miniștri propuși ai Cabinetului sau intr-o ședința pe tema programului de guvernare depus, sambata, in Parlament. Ședința va avea loc duminica, incepand cu ora 12.00, la Palatul Victoria. Programul de guvernare al Guvernului propus Nicolae Ciuca este…

- Partenerii de guvernare ai PNL nu cred nici ei ca Guvernul Ciuca, minoritar PNL-UDMR, va trece de Parlament. Unul dintre parlamentarii UDMR a declarat, vineri dimineața, pentru Europa Libera, ca strategia lui Klaus Iohannis și a lui Florin Cițu va duce la respingerea in Parlament a lui Nicolae Ciuca.…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca nu iși depune mandatul și va merge in Parlament dupa termenul de sambata noapte, cand trebuie sa depuna programul de guvernare și lista de miniștri. Chiar daca pare ca in acest moment negocierile PNL s-au blocat, Ciuca susține ca are șanse sa le finalizeze pana sambata:…

- Florin Cițu a facut marți un apel catre liderii PSD și USR sa dea dovada de responsabilitate și sa susțina in Parlament guvernul minoritar condus de Nicolae Ciuca. “Avem mandat doar pentru un guvern minoritar PNL-UDMR”, a subliniat Cițu. Fac un apel pe aceasta cale la responsabilitate și la președinții…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca a declarat, joi, de la Cotroceni, ca va negocia cu toate “forțele responsabile ca intr-o perioada scurta sa alcatuim guvernul și sa treaca de Parlament”. “Am ințeles incredințarea acestui mandat ca pe un gest de responsabilitate pe care trebuie sa il avem in aceste momente…