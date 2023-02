Cu cât vom plăti mai mult la asigurările auto în 2023 - află din acest articol Deja ne-am obișnuit cu scumpirile in lanț de anul trecut, iar anul acesta se pare ca acestea vor continua. Vorbim despre scumpiri atat in ceea ce privește alimentele, cat și la anumite servicii de care avem nevoie. Daca la un anumit produs mai putem renunța, in cazul asigurarii auto acest lucru nu este posibil. Lipsa ei atrage cu sine și sancțiuni dure pentru conducatori. Tarifele in ceea ce privește asigurare RCA au crescut incepand cu 1 ianuarie 2023. Aceasta veste nu a fost o surpriza pentru conducatorii auto, pentru ca era de la sine ințeles ca noul an aduce noi scumpiri. Contribuția… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

