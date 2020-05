CTP, reacție acidă după apariția fotografiei de la Guvern: Un monument de prostie Gazetarul susține ca imaginea reprezinta, pentru el, “un monument de prostie” și “un clișeu in sensul reperelor propagandistice antiburjui, anti guvernul capitalist care suge sangele poporului și iși bate joc de el”. “Daca un regizor de filme de propaganda ar fi aranjat aceasta scena, nu cred ca ieșea mai bine decat in aceasta realitate a cadrului. Aceasta poza este un clișeu in sensul reperelor propagandistice antiburjui, anti guvernul capitalist care suge sangele poporului și iși bate joc de el. Sunt puse cu precizie matematica in aceasta poza. Avem whiskey și șampanie. Daca era o țuica de Valeni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

