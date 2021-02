CTP intervine în cazul bebelușului mort la botez: E un procedeu brutal Jurnalistul Cristian Tudor Popescu se arata revoltat de explicațiile oficialilor Bisericii, in urma decesului bebelușului scufundat in cristelnița. Aceștia arata ca Dumnezeu decide daca un om moare timpuriu, pentru a nu fi privat de darurile vieții, insa jurnalistul arata ca aceeași mentalitate o regaseam la spartani sau la naziști, care doreau inlaturarea din societate a copiilor care se nașteau cu diverse afecțiuni. ”Sambata, un bebeluș de 6 saptamani a facut stop cardio-respirator dupa ce a fost botezat, adica scufundat in cristelnița de un preot din Suceava. Bebelușul se nascuse prematur și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

