CTP îl desființează pe Traian Băsescu. S-a enervat după decizia fostului președinte: ‘Ca ultimul coțcar’ Jurnalistul Cristian Tudor Popescu il desființeaza pe Traian Basescu pe motiv ca fostul președinte al Romaniei nu vrea sa paraseasca vila de protocol pentru care a primit ordin de evacuare de la RAPPS. Președintele Traian Basescu și-a pierdut toate privilegiile de fost șef de stat dupa ce ICCJ a decis ca acesta a fost colaborator […] The post CTP il desființeaza pe Traian Basescu. S-a enervat dupa decizia fostului președinte: ‘Ca ultimul coțcar’ appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a criticat vineri, la Digi 24, pe fostul presedinte Traian Basescu, comparand faptul ca acesta ar putea fi evacuat din vila de protocol cu executor judecatoresc cu vizita presedintelui Ungariei.

