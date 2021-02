CTP îl critică pe Vlad Voiculescu: SABOTEAZĂ campania de vaccinare Gazetarul Cristian Tudor Popescu il critica aspru pe Vlad Voiculescu, ministrul Sanatatii, pentru comunicatul de presa in care ministerul anunta ca o persoana a suferit o pareza faciala dupa ce s-a vaccinat anti-COVID. CTP considera ca Voiculescu, prin aceasta gafa de comunicare, saboteaza campania de vaccinare prin subminarea increderii populatiei. "S-a spus despre dl Voiculescu ca nu este medic. Este medic, dom'le, sau cel puțin are o abilitate medicala, am vazut-o la dansul – și anume se leaga la cap cand nu-l doare. Tratamentul asta știe sa-l aplice foarte bine. Acum a avut o reacție post-vaccin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

