- Jurnalistul Victor Ciutacu a driblat ca la carte una din cele mai grele intrebari primite de la moderatoarea Denise Rifai. Ciutacu a fost intrebat daca ii place cum funcționeaza in prezent PSD, dupa plecarea lui Liviu Dragnea din partid. Ciutacu nu a raspuns direct la intrebare. Acesta a comentat cursa…

- Decizia coaliției PSD-PNL de a merge impreuna la alegerile prezidențiale ar conduce la dispariția unuia dintre partide, este de parere Traian Basescu. De ce mai mergem noi la vot?”, a intrebat fostul președinte, la Digi 24, aratand ca romanii nu mai avea o opțiune reala. Marcel Ciolacu si Nicolae…

- Europarlamentarul PMP (PPE) Traian Basescu a declarat, in cadrul unui interviu pentru Digi24, ca nici Nicolae Ciuca și nici Marcel Ciolacu n-au profil de președinte al țarii. Fostul șef al statului spune ca șeful PNL „n-are inca, și nici nu va avea probabil profilul unui politician”. „Dansul, daca-i…

- Iulian Fota a fost demis din funcția de secretar de stat pentru afaceri strategice in Ministerul Afacerilor Externe. Decizia premierului Ciolacu nu a fost publicata in Monitorului Oficial. Surse guvernamentale da explicații pentru stiripesurse.ro Potrivit surselor guvernamentale, decizia a fost luata…

- Vicepreședintele PSD, Ionuț Pucheanu, a declarat marți, la Digi24, ca 95% nu vor fi alegeri comasate, din varii motive. El a explicat ca cele mai importante alegeri sunt cele prezidențiale, acolo unde, pentru maximizarea totala a efortului electoral, fiecare partid incearca sa-și impuna candidatul unic.…

- Europarlamentarul Mihai Tudose susține ca Mircea Geoana nu a primit niciun fel de propunere din partea PSD pentru a candida la alegerile prezidențiale ca independent susținut de PSD. Mihai Tudose a declarat ca dezvaluirile lui Mircea Geoana despre o astfel de discuție sunt o minciuna. „Minte prin omisiune”,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, chestionat despre o invitatia a lui Mircea Geoana la o competitie in partid pentru alegerile prezidentiale ca in cazul in care acesta doreste acest lucru, atunci sa vina sa il caute si a adaugat ca are acelasi numar de telefon. El a adaugat ca, potrivit statutului…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat luni ca, in prezent, ar fi „foarte greu” sa se poata realiza o alianta PNL – PSD si liste comune pentru cele doua „familii”, dar daca romanii isi doresc „se poate reface actuala coalitie” dupa alegeri. Intrebat, intr-o emisiune la Antena 3 , despre…