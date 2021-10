CTP despre Florin Cîțu: Un tarabagiu ordinar Florin Cițu nu mai poate fi numit premier al Romaniei, pentru ca nu are cum sa mai guverneze țara cu un coeficient de incredere a populației in el care se duce spre zero, a declarat, vineri seara, la Digi24, gazetarul Cristian Tudor Popescu. In opinia sa, comunicatul prin care PNL anunța ca nu va merge cu o propunere de premier la Cotroceni arata ca nu mai exista cale de impacare cu USR PLUS și plaseaza „pisica” guvernarii in ograda celorlalte partide, care au votat demiterea guvernului. In plus, daca președintele Klaus Iohannis l-ar numi inca o data premier pe Florin Cițu, atunci risca „sa copieze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

