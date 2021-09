Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu se arara ”uluit” de disprețul cu care liderii PNL și USR-PLUS trateaza romanii și cum alearga dupa putere, indiferent de consecințe. ”La cata politica romaneasca am vazut, și tot ma uluiește disprețul fața de oameni al liderilor PNL și USR PLUS, excitați la culme de…

- Coaliția de guvernare a pierdut susținerea romanilor. PSD, cat toate partidele de la putere impreuna! Ce arata sondajul Politico. Un sondaj de opinie, publicat de Politico.eu, privind intenția de vot a romanilor, la urmatoarele alegeri parlamentare, vine cu cifre proaste pentru coaliția de guvernare…

- "Ma alatur ingrijorarii unanime cu privire la situatia din Afganistan", a declarat papa cu ocazia traditionalei rugaciuni Angelus, sustinuta in Piata Sfantul Petru din Vatican. El a lansat un apel la rugaciune "pentru incetarea zgomotului armelor si gasirea de solutii la masa dialogului"."Doar in acest…

- Unul dintre cele trei partide din coalitia aflata la putere in Polonia si-a anuntat plecarea de la guvernare, dupa ce liderul sau a fost demis din executiv de prim-ministru, relateaza AFP. "Parasim guvernul cu capul sus, demiterea mea este sfarsitul Dreptei unite si inseamna destramarea coalitiei",…

- „In mod normal, in primele 6-12 luni dupa preluarea guvernarii, partidele aflate la putere ar fi trebuit sa aiba scoruri semnificativ mai mari decat cele obtinute in alegeri. Situatia este insa diferita, partidele aflate la putere avand o intentie de vot similara sau chiar sub votul de la alegerile…

- Tupeu fara margini al aliantei de Guvernare care, astazi, a facut scut impotriva ministrului dovedit incompetent Cristian Ghinea. Votul pe motiunea depusa impotriva acestuia s-a desfasurat folosind tabletele pentru ca rezultatul sa poata fi alterat. Precizarea a fost facuta de deputatul PSD PRAHOVA…

- Experții internaționali nu au cum sa ajute la transformarea Moldovei, pentru ca nu știu cum sa o faca, nu știu ce model de dezvoltare a țarii sa aplice, nu știu ce direcție sa ia, iar pentru dezvoltarea economiei moldovenești nu sint suficienți oameni inteligenți, ei trebuie sa fie de-dreptul geniali.…