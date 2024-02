CSU Reșița, învinsă acasă de lider REȘIȚA – Handbalistele de la Clubul Sportiv Universitatea Reșița au cedat pe teren propriu in partida de duminica, 11 februarie, cu CSM Deva, scor final 24-37 (11-19)! De remarcat este faptul ca formația din Reșița a intalnit in aceasta etapa cea mai buna echipa din serie! CSM Deva conduce autoritar Seria C cu 21 de puncte. Formația de pe locul secund este CSU Cluj-Napoca, care are doar 12 puncte. „Cred ca am ieșit onorabil din acest joc, daca putem spune așa, deși trebuie sa recunoaștem ca diferența de pe tabela a fost mare. Dar este mare și diferența de valoare intre lotul celor de la CSM Deva… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

