CSȘ Reșița, 85 de medalii în 2021 la competițiile naționale! REȘIȚA – Chiar daca bugetul Clubului Sportiv Școlar Reșița a fost diminuat, sportivii au continuat sa aduca medalii de la competițiile la care au participat. „Zilele trecute a aparut clasamentul intocmit de Ministerul Tineretului și Sportului vizavi de cluburile sportive. In urma acestor clasamente facute de MTS, Clubul Sportiv Școlar Reșița este pe locul 62 din totalul de 750 de cluburi. Referitor la clasamentul Ministerului Educației, CSȘ Reșița este pe locul 17 din 132 de cluburi. Dupa parerea mea, aceste locuri sunt onorabile, avand in vedere ca am trecut prin pandemie. Am incercat sa fim… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Patru sportivi reșițeni vor participa la Campionatul Mondial de lupte pe plaja, care se desfașoara in localitatea Constanța, in perioada 23-26 septembrie! Dintre cei patru, doi luptatori sunt legitimați la Clubul Sportiv Școlar Reșița, este vorba despre Adam Tania, la categoria 60 de kg, cadeți…

- De aproape o luna, Piteștiul se confrunta cu o mare problema: baschetbaliștii și voleibalistele de la FC Argeș, dar și handbaliștii de la CSU Pitești nu se pot antrena așa cum trebuie din cauza puricilor care au invadat vestiarele de la Sala Sporturilor. Motivul pentru situația de la Pitești este faptul…

- Pentru a onora performanțele obținute de sportivii romani la Jocurile Paralimpice din acest an, de la Tokyo, Romfilatelia va introduce in circulație joi, 16 septembrie 2021, emisiunea de marci poștale „Medalii paralimpice 2020”, informeaza Ministerul Tineretului si Sportului. Cele doua timbre ale emisiunii,…

- Simona Radiș, aur și record mondial! Sportivii romani, 5 medalii de aur și 5 de argint la Campionatele Europene de Canotaj Under 23! Prima medalie de aur pentru țara noastra a fost obținuta in proba de patru plus unu rame feminin (BW4+) de echipajul compus din Amalia Bucu, Larisa-Andreea Bogdan, Lungu…

- Sportivii romani - cadeți, juniori și U21 (tineret) - au obținut rezultate bune la Campionatele Europene de Karate EKF, care s-a desfașurat in Finlanda, la Tampere, in perioada 20 - 22 august, informeaza Ministerul Tineretului si Sportului. Pentru al treilea an consecutiv, tricolorii s-au comportat…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, i-a laudat pe sportivii ruși prezenți la JO Tokyo 2020. El a spus ca aceștia au demonstrat ca orice încercare de politizare a sportului nu-și are sensul. "Prin performantele lor, sportivii nostri au demonstrat în cel mai bun mod ca orice…

- David Popovici (16 ani) a primit din partea Ministerului Educatiei o placheta marcata cu cuvintele "determinare", "ambitie", "vointa", "initiativa", "daruire" si un premiu "simbolic" de 10.000 de lei.„Este un moment important pentru Ministerul Educatiei, este un moment emotionat. David a obtinut un…

- Vilcu Nicu Alexandru, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut 3 medalii de aur la Campionatul Național de Haltere juniori II, desfașurat in aceasta saptamana, la Botoșani. Vilcu Nicu Alexandru a concurat la categoria 89 de kilograme și s-a clasat pe locul I la cele doua stiluri, smuls și…