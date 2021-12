Clubul sportiv Victoria Carei din subordinea Primariei Carei are nevoie de director. Postul este scos la concurs fara prea multa mediatizare. Viitorul director trebuie sa aiba neaparat 7 ani vechime in munca dar nu se specifica in ce fel de munca. Probabil e cu dedicație postul. Se cer și studii superioare absolvite cu diploma de licența, specializarea Educație Fizica și Sport. Dosarele de inscriere se pot depune pana in data de 29 decembrie 2021. Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Carei, Județul Satu-Mare organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a…